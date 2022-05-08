В Англії під час матчу трагічно загинув 13-річний футболіст

Під час матчу в Англії трагічно загинув 13-річний футболіст команди Кавальєрс U-13 Семюел Аквасі.

Про це повідомляє ITV.com.

Нещасний випадок стався 7 травня в Ноттінгемі під час матчу його клубу проти "Россонері" U-13. Юному футболісту надавали медичну допомогу, але врятувати його не вдалося.

Представники футбольної асоціації Ноттінгемшира висловили співчуття сім'ї загиблого: "Він мав велику повагу у всіх членів команди".

У пресі не повідомляється про подробиці, які призвели до загибелі футболіста під час матчу. Це другий такий випадок за рік. Раніше гравець Вест Бріджфорд Кольтс Ділан Річ помер у віці 17 років після надзвичайної ситуації під час гри молодіжних команд в Англії.