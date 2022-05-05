Куртуа став гравцем тижня у Лізі чемпіонів

Бельгієць здійснив вісім сейвів у матчі проти Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Реала Тібо Куртуа визнаний найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Бельгієць здійснив 8 сейвів у півфінальному матчі проти Манчестер Сіті (3:1).

Крім варти воріт вершкових, на приз претендували хавбек Манчестер Сіті Бернарду Сілва, вінгер Ліверпуля Луїс Діас та півзахисник Вільярреала Франсіс Коклен.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів відбудеться 28 травня у Парижі, де Ліверпуль зустрінеться з Реалом.

Раніше Зінченко потрапив у збірну 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.