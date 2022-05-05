Куртуа став гравцем тижня у Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Голкіпер Реала Тібо Куртуа визнаний найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
Бельгієць здійснив 8 сейвів у півфінальному матчі проти Манчестер Сіті (3:1).
Крім варти воріт вершкових, на приз претендували хавбек Манчестер Сіті Бернарду Сілва, вінгер Ліверпуля Луїс Діас та півзахисник Вільярреала Франсіс Коклен.
🥇 Thibaut Courtois wins Champions League Player of the Week 👏👏👏#UCLPOTW | @PlayStationEU | #UCL pic.twitter.com/BewG04XNtJ— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 5, 2022
Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів відбудеться 28 травня у Парижі, де Ліверпуль зустрінеться з Реалом.
Раніше Зінченко потрапив у збірну 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.