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Куртуа став гравцем тижня у Лізі чемпіонів

Сьогодні 22:40 76 0
Бельгієць здійснив вісім сейвів у матчі проти Манчестер Сіті
Куртуа став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
#Манчестер Сіті, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Реала Тібо Куртуа визнаний найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів. 

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Бельгієць здійснив 8 сейвів у півфінальному матчі проти Манчестер Сіті (3:1).

Крім варти воріт вершкових, на приз претендували хавбек Манчестер Сіті Бернарду Сілва, вінгер Ліверпуля Луїс Діас та півзахисник Вільярреала Франсіс Коклен.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів відбудеться 28 травня у Парижі, де Ліверпуль зустрінеться з Реалом.

Раніше Зінченко потрапив у збірну 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

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