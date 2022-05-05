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Зінченко потрапив у збірну 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні 18:25 92 0
Українець отримав оцінку 7,21
Зінченко потрапив у збірну 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
#Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

До символічної збірної за підсумками матчів 1/2 фіналу Ліги чемпіонів увійшов український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко. 

Про це повідомляє WhoScored.

Його оцінка - 7,21.

Повністю збірна виглядає так: Тібо Куртуа (Реал) - 6,67, Трент Александр-Арнольд (Ліверпуль) - 7,39, Ібраіма Конате (Ліверпуль) - 7,24, Вірджил ван Дейк (Ліверпуль) - 7,16, Олександр Зінченко (Манчестер Сіті) - 7,21, Бернарду Сілва (Манчестер Сіті) - 7,68, Фабіньйо (Ліверпуль) - 7,58, Кевін де Брейне (Манчестер Сіті) - 7,64, Ріяд Марез (Манчестер Сіті) - 8,08, Карім Бензема (Реал) - 8,27, Садіо Мане (Ліверпуль) - 7,70.

Зінченко вийшов на заміну у матчі проти Реала (1:3) на 73-й хвилині та повністю відіграв додатковий час.

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