Зінченко потрапив у збірну 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Українець отримав оцінку 7,21

Джерело - Чемпіон.

До символічної збірної за підсумками матчів 1/2 фіналу Ліги чемпіонів увійшов український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко.

Про це повідомляє WhoScored.

Його оцінка - 7,21.

Повністю збірна виглядає так: Тібо Куртуа (Реал) - 6,67, Трент Александр-Арнольд (Ліверпуль) - 7,39, Ібраіма Конате (Ліверпуль) - 7,24, Вірджил ван Дейк (Ліверпуль) - 7,16, Олександр Зінченко (Манчестер Сіті) - 7,21, Бернарду Сілва (Манчестер Сіті) - 7,68, Фабіньйо (Ліверпуль) - 7,58, Кевін де Брейне (Манчестер Сіті) - 7,64, Ріяд Марез (Манчестер Сіті) - 8,08, Карім Бензема (Реал) - 8,27, Садіо Мане (Ліверпуль) - 7,70.

Зінченко вийшов на заміну у матчі проти Реала (1:3) на 73-й хвилині та повністю відіграв додатковий час.