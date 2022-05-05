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Шевченко не буде купувати італійський клуб, - ЗМІ

Сьогодні 13:46 69 0
Українець відвідав у Пескарі професора офтальмології
Шевченко не буде купувати італійський клуб, - ЗМІ
#Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Стала відома ціль поїздки колишнього тренера збірної України Андрія Шевченка до Італії.

Про це повідомляє Rete8News.

Українець відвідав у Пескарі професора офтальмології Леонардо Мастропаскуа, а не зустрічався з власником однойменного місцевого клубу, щоб обговорити можливість стати президентом Пескари.

Про проблеми коуча з зором не повідомляється, це був звичайний медичний огляд.

Після медогляду Шевченко вилетів до Мілана, а не відвідав матч Пескари проти Губбіо, як очікувалося.

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