Джерело - Чемпіон.
Стала відома ціль поїздки колишнього тренера збірної України Андрія Шевченка до Італії.
Про це повідомляє Rete8News.
Українець відвідав у Пескарі професора офтальмології Леонардо Мастропаскуа, а не зустрічався з власником однойменного місцевого клубу, щоб обговорити можливість стати президентом Пескари.
Про проблеми коуча з зором не повідомляється, це був звичайний медичний огляд.
Після медогляду Шевченко вилетів до Мілана, а не відвідав матч Пескари проти Губбіо, як очікувалося.