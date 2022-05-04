Екстренер збірної України може стати функціонером в італійському клубі

Джерело - Чемпіон.

Колишній головний тренер збірної України та Дженоа Андрій Шевченко може стати президентом Пескари.

Про це повідомляє Calciomercato.

Поки невідомо, чи Шевченко збирається придбати клуб. Є інформація, що він може представляти лише групу інвесторів, що цікавиться новим проєктом.

Пескара - закінчила сезон 5 сходинці Серії C. Далі на колектив чекатиме плей-оф за підвищення в класі.

Український фахівець вже зустрічався з нинішнім власником клубу Даніеле Себастьяні. Очікується, що завтра, 5 травня, Шевченко відвідає матч Пескари проти Губбіо. Ця зустріч відбудеться в рамках першого раунду плей-оф.

Раніше Шевченко відреагував на мовчання Тимощука.