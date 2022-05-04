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Шевченко може стати президентом Пескари

Сьогодні 12:57 143 0
Екстренер збірної України може стати функціонером в італійському клубі
Шевченко може стати президентом Пескари
#Пескара, #Чемпіонат Італії, Серія C, #Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Колишній головний тренер збірної України та Дженоа Андрій Шевченко може стати президентом Пескари.

Про це повідомляє Calciomercato.

Поки невідомо, чи Шевченко збирається придбати клуб. Є інформація, що він може представляти лише групу інвесторів, що цікавиться новим проєктом.

Пескара - закінчила сезон 5 сходинці Серії C. Далі на колектив чекатиме плей-оф за підвищення в класі.

Український фахівець вже зустрічався з нинішнім власником клубу Даніеле Себастьяні. Очікується, що завтра, 5 травня, Шевченко відвідає матч Пескари проти Губбіо. Ця зустріч відбудеться в рамках першого раунду плей-оф.

Раніше Шевченко відреагував на мовчання Тимощука.

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