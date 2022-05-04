Фрайбург підписав оборонця збірної Німеччини

Фрайбург підсилився захисником

Захисник менхенгладбаської Борусії та збірної Німеччини Маттіас Гінтер продовжить кар'єру у Фрайбурзі.

Про це повдіомляє пресслужба німецького клубу.

28-річний футболіст стане гравцем клубу з наступного сезону. Гінтер виступатиме під 28-м номером.

"Я хотів зробити щось особливе у своїй кар'єрі, і для мене немає нічого особливого, ніж повернення до рідного клубу. Ця команда має великий потенціал, повернутися сюди — справжній успіх. І умови контракту мені підійшли", – зазначив Гінтер.

Німецький захисник уже виступав за Фрайбург, а також за дортмундську Боруссію. У складі збірної Німеччини Гінтер – чемпіон світу (2014) та володар Кубка конфедерацій (2017).

Раніше повідомлялося, що Барселона може підписати Гінтера.