Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
02.05.2022 06:17 53225
Шевченко може стати президентом Пескари
Сьогодні 12:57 477
Ліверпуль обіграв Вільярреал та вийшов у фінал Ліги чемпіонів
Вчора 23:51 895
Калініна дотиснула Радукану на шляху у чвертьфінал турніру у Мадриді
Вчора 23:28 627
Збірна України призначила нового головного тренера
Вчора 20:39 1313
Став відомий розклад матчів збірної України у Лізі націй
Вчора 18:55 868
11-річна українка стала чемпіонкою світу зі швидких шахів
Вчора 18:44 569
Збірна України здобула перші медалі на чемпіонаті світу з важкої атлетики
Вчора 18:13 548
Фінляндія та Швеція не викликатимуть гравців, які грають у російських чемпіонатах
Вчора 16:42 702
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію
Вчора 15:46 9908
Прямі трансляції

Фрайбург підписав оборонця збірної Німеччини

Сьогодні 16:45 115 0
Фрайбург підсилився захисником
Фрайбург підписав оборонця збірної Німеччини
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Гінтер, #Футбольні трансфери, #Фрайбург

Джерело - scfreiburg.com.

Захисник менхенгладбаської Борусії та збірної Німеччини Маттіас Гінтер продовжить кар'єру у Фрайбурзі.

Про це повдіомляє пресслужба німецького клубу.

28-річний футболіст стане гравцем клубу з наступного сезону. Гінтер виступатиме під 28-м номером.

"Я хотів зробити щось особливе у своїй кар'єрі, і для мене немає нічого особливого, ніж повернення до рідного клубу. Ця команда має великий потенціал, повернутися сюди — справжній успіх. І умови контракту мені підійшли", – зазначив Гінтер.

Німецький захисник уже виступав за Фрайбург, а також за дортмундську Боруссію. У складі збірної Німеччини Гінтер – чемпіон світу (2014) та володар Кубка конфедерацій (2017).

Раніше повідомлялося, що Барселона може підписати Гінтера.

Коментарі ()
Популярне зараз
Вірт назвав потенційну заміну Де Дзербі у Шахтарі Вірт назвав потенційну заміну Де Дзербі у Шахтарі 1277
Вільярреал - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Вільярреал - Ліверпуль - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 2225
Тренер збірної росії: Свавілля УЄФА триває Тренер збірної росії: Свавілля УЄФА триває 1810
Визначився час початку матчу Україна — Боруссія М Визначився час початку матчу Україна — Боруссія М 1280
Збірна України призначила нового головного тренера Збірна України призначила нового головного тренера 1313
Шахтар кваліфікувався до групового етапу Ліги чемпіонів 2022/2023 Шахтар кваліфікувався до групового етапу Ліги чемпіонів 2022/2023 1189
Рекомендуємо
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 5036
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 39305 1
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 17042
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 85140
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 29765
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 7003 1