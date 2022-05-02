Хавбек Шахтаря розповів про підготовку до матчів відбору ЧС

Джерело - terrikon.

Збірна України має вийти на чемпіонат світу-2022 у Катарі, щоб підняти настрій людям.

Про це заявив хавбек національної команди Тарас Степаненко.

"Я розумію, що в Олександра Васильовича Петракова є план, і якщо він вирішив зібратися за місяць до першої гри, то має план підготовки. Через те, що немає матчів чемпіонату, він хоче, щоб збірники були всі в одному місці, тренувалися та працювали, адже так буде найлегше всіх підвести під один рівень".

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"Ми чудово розуміємо, наскільки наразі тяжка ситуація в нашій країні. Наші воїни захищають країну від російського агресора, і вони б’ються до кінця, до останньої краплі крові. Зрозуміло, що ми, виходячи на поле, маємо також боротися до останньої краплі крові, щоб здобути перемогу та вийти на чемпіонат світу. Наше основне завдання - підняти людям настрій і показати, наскільки сильною є наша Україна, - сказав Степаненко".

Нагадаємо, Шахтар вирвав нічию в Хайдука у благодійному матчі.