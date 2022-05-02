Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 06:17 52748
За перемогу в Кубку Кубків гравці Динамо отримали по 400 доларів
Сьогодні 12:24 3020
Барселона перемогла Спортінг у фіналі Ліги чемпіонів з футзалу
Сьогодні 12:17 275
Вест Гем з Ярмоленком поступився Арсеналу, Евертон з Миколенком переміг Челсі: результати 35 туру АПЛ
Вчора 20:25 983
Шахтар вирвав нічию в Хайдука у благодійному матчі
Вчора 18:26 575
Калініна впевнено перемогла Мугурусу на турнірі у Мадриді
Вчора 15:44 466 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни
Вчора 15:08 4741
Стівенсон: Я хочу стати абсолютним чемпіоном
Вчора 14:09 1082
Батько Циганкова виїхав з України у статусі члена тренерського штабу Динамо
Вчора 12:39 2295
Стівенсон переміг Вальдеса за очками та об'єднав чемпіонські пояси
Вчора 08:39 1264
Прямі трансляції

Степаненко: Якщо Петраков вирішив зібратися за місяць до першої гри, то він має план підготовки

Сьогодні 15:31 180 0
Хавбек Шахтаря розповів про підготовку до матчів відбору ЧС
Степаненко: Якщо Петраков вирішив зібратися за місяць до першої гри, то він має план підготовки
#Тарас Степаненко, #Шахтар

Джерело - terrikon.

Збірна України має вийти на чемпіонат світу-2022 у Катарі, щоб підняти настрій людям.

Про це заявив хавбек національної команди Тарас Степаненко.

"Я розумію, що в Олександра Васильовича Петракова є план, і якщо він вирішив зібратися за місяць до першої гри, то має план підготовки. Через те, що немає матчів чемпіонату, він хоче, щоб збірники були всі в одному місці, тренувалися та працювали, адже так буде найлегше всіх підвести під один рівень".

  АктуальноЗбірна України розпочала тренувальний збір напередодні відбору до ЧС-2022

"Ми чудово розуміємо, наскільки наразі тяжка ситуація в нашій країні. Наші воїни захищають країну від російського агресора, і вони б’ються до кінця, до останньої краплі крові. Зрозуміло, що ми, виходячи на поле, маємо також боротися до останньої краплі крові, щоб здобути перемогу та вийти на чемпіонат світу. Наше основне завдання - підняти людям настрій і показати, наскільки сильною є наша Україна, - сказав Степаненко". 

Нагадаємо, Шахтар вирвав нічию в Хайдука у благодійному матчі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Вест Гем - Арсенал - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Вест Гем - Арсенал - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 4951
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 52748
Інтер переграв Удінезе, Мілан дотис Фіорентину: результати матчів 35 туру Серії А Інтер переграв Удінезе, Мілан дотис Фіорентину: результати матчів 35 туру Серії А 1446
Миколенко - один з найгірших гравців Евертона в матчі з Челсі Миколенко - один з найгірших гравців Евертона в матчі з Челсі 1302
За перемогу в Кубку Кубків гравці Динамо отримали по 400 доларів За перемогу в Кубку Кубків гравці Динамо отримали по 400 доларів 3020
Ліон розгромив Марсель, Бордо поступився Ніцці: результати матчів 35 туру Ліги 1 Ліон розгромив Марсель, Бордо поступився Ніцці: результати матчів 35 туру Ліги 1 1581
Рекомендуємо
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 38285
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 12596
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 21955 4
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 42769
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 10204 2
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 5897