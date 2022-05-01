Збірна України розпочала тренувальний збір напередодні відбору до ЧС-2022

Гравці Шахтаря приєдналися до національної команди

Джерело - УАФ.

Перші представники національної збірної України сьогодні ввечері прибули до тренувального центру Футбольного союзу Словенії.

Про це повідомляє УАФ.

У складі делегації, яка приїхала автобусом з України, четверо футболістів - Дмитро Різник, Олександр Піхальонок, Сергій Булеца та Олексій Гуцуляк.

Сьогодні ж пізно ввечері до табору збірної приєднаються семеро гравців донецького Шахтаря, який завершив благодійний матч із хорватським Гайдуком (3:3): Андрій Пятов, Анатолій Трубін, Тарас Степаненко, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля та Михайло Мудрик.

Віктор Корнієнко зазнав у згаданому поєдинку ушкодження привідного м’язу, що потребує курсу лікування. За погодженням медичних штабів національної команди та Шахтар, Віктор залишиться під наглядом клубних лікарів.

Михайло Мудрик, який під час сьогоднішнього матчу відчув м’язовий спазм, їде до Словенії разом з іншими донецькими збірниками: лікарі національної команди проведуть обстеження гравця на місці й визначать ступінь складності проблеми, яка наразі не виглядає серйозною.

Сергій Кривцов нині проходить курс відновлення після перелому гомілкової кістки й наразі також не може долучитися до партнерів по збірній.

5 травня до табору національної команди приєднаються 10 виконавців із Динамо, яке днем раніше проведе благодійний матч зі швейцарським Базелем, та нападник Дніпра-1 Артем Довбик, що зараз тимчасово перебуває в розташуванні киян.

Нагадаємо, українці Динамо та Шахтаря не зможуть перейти в європейські клуби.