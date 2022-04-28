Барселона пропонує Левандовському 2-річний контракт

Каталонці готові запропонувати 30-35 мільйонів євро Баварії

Джерело - Barca Universal.

Спортивний директор Барселони Матеу Алемані провів зустріч з агентом форварда Баварії Роберта Левандовського Піні Захаві

Про це повідомив журналіст Жерар Морено.

Каталонці готові запропонувати за перехід футболіста 30-35 мільйонів євро, а поляку дати контракт на 2 роки з можливістю пролонгації ще на рік. Левандовський своєю чергою хоче отримати 3-річну угоду.

Зазначається, що Барса закликала Захаві та Левандовського тиснути на Баварію, щоб та відпустила футболіста у літнє трансферне вікно.

Нагадаємо, Барселона може придбати Ернандеса в Баварії.