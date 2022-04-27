Джерело - Sport.es.
Барселона хоче підсилити захист у наступному сезоні захисником Баварії Люкою Ернандесом.
Про це повідомляє Sport.es.
За французом давно стежать скаути Барси, однак вони розуміють, що перехід є малоймовірним через високу вартість гравця.
Контракт Ернандеса з Баварією розрахований до 2024 року.
Барсі подобається, що Люка може зіграти як центрального, так і лівого захисника.
Переговори з Баварією мають активізуватися протягом наступних кількох тижнів.
Нагадаємо, Барселона продовжує переговори з агентом Левандовського.