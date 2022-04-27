Каталонцям подобається універсальність француза

Барселона хоче підсилити захист у наступному сезоні захисником Баварії Люкою Ернандесом.

Про це повідомляє Sport.es.

За французом давно стежать скаути Барси, однак вони розуміють, що перехід є малоймовірним через високу вартість гравця.

Контракт Ернандеса з Баварією розрахований до 2024 року.

Барсі подобається, що Люка може зіграти як центрального, так і лівого захисника.

Переговори з Баварією мають активізуватися протягом наступних кількох тижнів.

Нагадаємо, Барселона продовжує переговори з агентом Левандовського.