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Рангнік: Манчестер Юнайтед працює, щоб перемогти Челсі

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Рангнік: Манчестер Юнайтед працює, щоб перемогти Челсі
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Ральф Рангнік, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед має продемонструвати усім фанатам, що може виграти в Челсі.

Про це заявив наставник манкуніанців Ральф Рангнік.

"Ми маємо добре виступити і на очах у 75 000 уболівальників показати, що можемо перемогти таку команду, як Челсі. Це наша робота, це мають робити всі, і ми працюємо над цим весь тиждень, готуючись до гри", – сказав Рангнік.

Матч Манчестер Юнайтед - Челсівідбудеться завтра, 28 квітня. Початок - о 21:45.

Нагадаємо, Рашфорд не хоче залишати Манчестер Юнайтед.

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