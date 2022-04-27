Манчестер Юнайтед має продемонструвати усім фанатам, що може виграти в Челсі.

Про це заявив наставник манкуніанців Ральф Рангнік.

"Ми маємо добре виступити і на очах у 75 000 уболівальників показати, що можемо перемогти таку команду, як Челсі. Це наша робота, це мають робити всі, і ми працюємо над цим весь тиждень, готуючись до гри", – сказав Рангнік.