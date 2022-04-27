Рашфорд не хоче залишати Манчестер Юнайтед

Форвард чекає на розмову з новим наставником команди

У нинішньому сезоні Маркус Рашфорд втратив місце в основі Манчестер Юнайтед, через що в ЗМІ заговорили про можливий відхід 24-річного англійського форварда.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Сам Рашфорд незадоволений кількістю ігрового часу під керівництвом Ральфа Рангніка. Але влітку Манчестер Юнайтед очолить Ерік тен Гаг і форвард сподівається, що з його появою ситуація зміниться.

Рафшорд планує найближчим часом провести розмову з тен Гагом, і вже після цього ухвалити рішення щодо свого майбутнього. Гравцем цікавиться Барселона.

У цьому сезоні на рахунку 24-річного форварда 5 голів та 2 асисти у 30 матчах за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах. Трансферна вартість Рашфорда становить 70 мільйонів євро, контракт діє до літа 2023 року.