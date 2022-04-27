Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Вчора 08:49 49804
Володимир Кличко: фінал епохи
Сьогодні 12:30 8437
ФК Шахтар та Parimatch Ukraine проводять аукціон допомоги українцям
Сьогодні 11:40 140
Збірна України U-18 здолала Італію на чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 09:56 531
Зінченко отримав хорошу оцінку за матч з Реалом
Сьогодні 08:08 485
Манчестер Сіті із Зінченком переміг Реал у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:53 761
Збірна України U-17 поступилась Італії та не пробилась на Євро-2022
Вчора 19:38 411
УПЛ вирішила долю сезону 2021/22
Вчора 17:44 1392
Ястремська вийшла у фінал відбору турніру WTA у Мадриді
Вчора 16:27 583 1
Шахтар визнано чемпіоном України 2021/2022, - Бурбас
Вчора 15:36 1396
Прямі трансляції

Рашфорд не хоче залишати Манчестер Юнайтед

Сьогодні 12:25 238 0
Форвард чекає на розмову з новим наставником команди
Рашфорд не хоче залишати Манчестер Юнайтед
Фото Getty Images
#Манчестер Юнайтед, #Маркус Рашфорд

Джерело - sport.ua.

У нинішньому сезоні Маркус Рашфорд втратив місце в основі Манчестер Юнайтед, через що в ЗМІ заговорили про можливий відхід 24-річного англійського форварда.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Сам Рашфорд незадоволений кількістю ігрового часу під керівництвом Ральфа Рангніка. Але влітку Манчестер Юнайтед очолить Ерік тен Гаг і форвард сподівається, що з його появою ситуація зміниться.

Рафшорд планує найближчим часом провести розмову з тен Гагом, і вже після цього ухвалити рішення щодо свого майбутнього. Гравцем цікавиться Барселона.

У цьому сезоні на рахунку 24-річного форварда 5 голів та 2 асисти у 30 матчах за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах. Трансферна вартість Рашфорда становить 70 мільйонів євро, контракт діє до літа 2023 року.

Коментарі ()
Популярне зараз
Манчестер Сіті - Реал Мадрид - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Манчестер Сіті - Реал Мадрид - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 4004
Володимир Кличко: фінал епохи Володимир Кличко: фінал епохи 8437
Динамо обіграло Боруссію Д у благодійному матчі Динамо обіграло Боруссію Д у благодійному матчі 1178
УПЛ вирішила долю сезону 2021/22 УПЛ вирішила долю сезону 2021/22 1392
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 27 квітня Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 6 годину 27 квітня 1076
Усика позбавили звання "почесного жителя Сімферополя" Усика позбавили звання "почесного жителя Сімферополя" 1135
Рекомендуємо
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 37080
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 39213 1
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 6791
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 79793
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 29777
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 88423 1