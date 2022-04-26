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Анчелотті: Вихід до півфіналу ЛЧ - не успіх для Реала

Сьогодні 10:32 98 0
Тренер "вершкових" розповів про майбутній матч у Лізі чемпіонів
Анчелотті: Вихід до півфіналу ЛЧ - не успіх для Реала
#Анчелотті, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид

Джерело - УЄФА.

Вихід до півфіналу Ліги чемпіонів не є успіхом для мадридського Реала.

Про це заявив головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті напередодні матчу з Манчестер Сіті.

"Тиск однаковий для обох команд. Вихід до півфіналу - не успіх для нас. Успіх - це вихід до фіналу, але для цього нам треба пройти Манчестер Сіті".

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"Команда має діяти компактно у захисті. Завтра захист гратиме велику роль. Коли Сіті володіє м’ячем, ми мусимо оборонятись, не можна просто дивитись на м’яч. Але якщо ви здобуваєте його, необхідно користуватись вашими якостями для атак", - сказав Анчелотті.

Матч з Реалом відбудеться 26 квітня, початок - о 22.00.

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