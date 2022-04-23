Ексгравець Мілана збирає гроші на відновлення Маріуполя

Джерело - sport.ua.
25 червня у Салерно відбудеться благодійний футбольний матч.
Про це повідомляє ilsussidiario.net.
У ньому між собою зіграють команди італійських артистів та представників індустрії розваг та блогерів.
Одним із організаторів матчу є ексзахисник збірної Італії Франческо Коко. На клубному рівні 45-річний італієць відомий за виступами за Мілан, Інтер та Барселону.
Виручені кошти будуть відправлені на відновлення пологового будинку та дитячої лікарні у Маріуполі, які були зруйновані 9 березня внаслідок авіаудару російських військ.