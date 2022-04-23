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Ексгравець Мілана збирає гроші на відновлення Маріуполя

Сьогодні 09:55 379 0
Коко допоможе відновити пологовий будинок
Ексгравець Мілана збирає гроші на відновлення Маріуполя
#Інтер, #Мілан

Джерело - sport.ua.

25 червня у Салерно відбудеться благодійний футбольний матч. 

Про це повідомляє ilsussidiario.net.

У ньому між собою зіграють команди італійських артистів та представників індустрії розваг та блогерів.

Одним із організаторів матчу є ексзахисник збірної Італії Франческо Коко. На клубному рівні 45-річний італієць відомий за виступами за Мілан, Інтер та Барселону.

Виручені кошти будуть відправлені на відновлення пологового будинку та дитячої лікарні у Маріуполі, які були зруйновані 9 березня внаслідок авіаудару російських військ.

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