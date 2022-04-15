Шоу ризикує пропустити залишок сезону

Люк Шоу відновлюється від травми

Захисник Манчестер Юнайтед Люк Шоу може пропустити частину нинішнього сезону, що залишилася.

Про це повідомляє The Telegraph.

Відновлення 26-річного англійця відбувається не так швидко, як передбачалося.

Нагадаємо, минулого тижня Шоу було прооперовано через пошкодження на нозі. Таким чином, Шоу може пропустити усі сім заключних поєдинків у нинішньому сезоні.

Цього сезону Шоу провів 27 поєдинків, у яких віддав п'ять результативних передач.

Нагадаємо, Роналду може покинути Манчестер Юнайтед через нового тренера.