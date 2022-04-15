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Шоу ризикує пропустити залишок сезону

Сьогодні 18:44 142 0
Люк Шоу відновлюється від травми
Шоу ризикує пропустити залишок сезону
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Шоу

Джерело - football.ua.

Захисник Манчестер Юнайтед Люк Шоу може пропустити частину нинішнього сезону, що залишилася.

Про це повідомляє The Telegraph.

Відновлення 26-річного англійця відбувається не так швидко, як передбачалося.

Нагадаємо, минулого тижня Шоу було прооперовано через пошкодження на нозі. Таким чином, Шоу може пропустити усі сім заключних поєдинків у нинішньому сезоні.

Цього сезону Шоу провів 27 поєдинків, у яких віддав п'ять результативних передач.

Нагадаємо, Роналду може покинути Манчестер Юнайтед через нового тренера.

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