Шоу ризикує пропустити залишок сезону

Джерело - football.ua.
Захисник Манчестер Юнайтед Люк Шоу може пропустити частину нинішнього сезону, що залишилася.
Про це повідомляє The Telegraph.
Відновлення 26-річного англійця відбувається не так швидко, як передбачалося.
Нагадаємо, минулого тижня Шоу було прооперовано через пошкодження на нозі. Таким чином, Шоу може пропустити усі сім заключних поєдинків у нинішньому сезоні.
Цього сезону Шоу провів 27 поєдинків, у яких віддав п'ять результативних передач.
Нагадаємо, Роналду може покинути Манчестер Юнайтед через нового тренера.