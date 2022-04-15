Роналду може покинути Манчестер Юнайтед через нового тренера

Джерело - sport.ua.
Форвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду влітку може покинути клуб.
Про це повдіомляє Daily Star.
Нападник не входить в довгострокові плани Еріка тен Гага, який швидше за все, влітку очолить Манчестер Юнайтед.
Сам 37-річний португалець рішення щодо свого майбутнього поки що не ухвалив.
Контракт Роналду з Манчестер Юнайтед діє до літа 2023 з опцією продовження ще на рік. У нинішньому сезоні на рахунку Роналду 18 голів та 3 асисти у 34 матчах за МЮ у всіх турнірах.
Раніше Роналду вибачився за розбитий телефон юного фаната Евертона.