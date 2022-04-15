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Роналду може покинути Манчестер Юнайтед через нового тренера

Сьогодні 16:10 119 0
Роналду може змінити клуб
Роналду може покинути Манчестер Юнайтед через нового тренера
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

Форвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду влітку може покинути клуб.

Про це повдіомляє Daily Star.

Нападник не входить в довгострокові плани Еріка тен Гага, який швидше за все, влітку очолить Манчестер Юнайтед.

Сам 37-річний португалець рішення щодо свого майбутнього поки що не ухвалив.

Контракт Роналду з Манчестер Юнайтед діє до літа 2023 з опцією продовження ще на рік. У нинішньому сезоні на рахунку Роналду 18 голів та 3 асисти у 34 матчах за МЮ у всіх турнірах.

Раніше Роналду вибачився за розбитий телефон юного фаната Евертона.

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