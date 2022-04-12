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Збірна України може зіграти декілька товариських матчів перед плей-оф відбору на ЧС-2022

Сьогодні 17:13 257 0
Андрій Павелко прокоментував товариські матч збірної України
Збірна України може зіграти декілька товариських матчів перед плей-оф відбору на ЧС-2022
Фото - gettyimages
#Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ), #УЄФА

Джерело - Чемпіон.

УАФ разом з УЄФА займаються питанням проведення товариських матчів збірної України перед грою плей-оф ЧС-2022 проти Шотландії.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко у коментарі телеканалу Футбол.

"Ми почули від наших воїнів, від наших уболівальників у Харкові, Миколаєві, Запоріжжі про те, що нам потрібно грати, потрібно нашій команді готуватися до цього поєдинку проти Шотландії. Відпрацьовуються кілька планів. Зараз вони погоджуються з УЄФА, з майбутніми суперниками у товариських матчах. Наприкінці квітня планується старт таких можливостей", - сказав Павелко.

Раніше збірна України дізналась потенційних суперників на ЧС-2022.

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