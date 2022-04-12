Збірна України може зіграти декілька товариських матчів перед плей-оф відбору на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
УАФ разом з УЄФА займаються питанням проведення товариських матчів збірної України перед грою плей-оф ЧС-2022 проти Шотландії.
Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко у коментарі телеканалу Футбол.
"Ми почули від наших воїнів, від наших уболівальників у Харкові, Миколаєві, Запоріжжі про те, що нам потрібно грати, потрібно нашій команді готуватися до цього поєдинку проти Шотландії. Відпрацьовуються кілька планів. Зараз вони погоджуються з УЄФА, з майбутніми суперниками у товариських матчах. Наприкінці квітня планується старт таких можливостей", - сказав Павелко.
Раніше збірна України дізналась потенційних суперників на ЧС-2022.