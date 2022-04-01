Збірна України дізналась потенційних суперників на ЧС-2022

Стали відомі суперники збірної України, у разі успішного виступу у плей-оф

Джерело - Чемпіон.

Відбулося жеребкування фінального раунду чемпіонату світу 2022.

Збірна України, якщо виграє матчі плей-оф, зіграє у групі В, де її суперниками будуть - Англія, Іран та США.

Крім жеребкування, Україна також дізналася суперника у першому матчі, якою стане збірна США.

Результати жеребкування ЧС-2022

А: Катар, Еквадор, Сенегал, Нідерланди

В: Англія, Іран, США, Україна/Шотландія/Вельс

С: Аргентина, Саудівська Аравія, Мексика, Польща

D: Франція, ОАЕ/Австралія/Перу, Данія, Туніс

E: Іспанія, Коста-Рика/Нова Зеландія, Німеччина, Японія

F: Бельгія, Канада, Марокко, Хорватія

G: Бразилія, Сербія, Швейцарія, Камерун

H: Португалія, Уругвай, Республіка Корея, Гана

У плей-оф чемпіонату світу-2022 вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.