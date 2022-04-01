Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 06:44 37890
Збірна України дізналась потенційних суперників на ЧС-2022
Сьогодні 20:18 722
Усик: Мене зараз цікавить лише допомога Україні
Сьогодні 15:09 338
Зоря може припинити своє існування
Сьогодні 14:39 449
Стала відома умова, за якої Ломаченко залишить Україну
Сьогодні 14:25 896
Почтарьов - про війну в Україні: Це так боляче, особливо після того, як вбили батька
Сьогодні 13:40 256
Дружина Усика показала як виглядає їх зруйнований будинок
Сьогодні 13:15 3508
Суркіс: Ніхто з українських гравців Динамо не буде проданий
Сьогодні 11:39 327
Ковалець: росія веде себе як середньовічний варвар
Сьогодні 11:26 234
Динамо залишить Україну та проведе матчі з Барселоною і ПСЖ
Сьогодні 11:11 495
Прямі трансляції

Збірна України дізналась потенційних суперників на ЧС-2022

Сьогодні 20:18 722 0
Стали відомі суперники збірної України, у разі успішного виступу у плей-оф
Збірна України дізналась потенційних суперників на ЧС-2022
#ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Відбулося жеребкування фінального раунду чемпіонату світу 2022.

Збірна України, якщо виграє матчі плей-оф, зіграє у групі В, де її суперниками будуть - Англія, Іран та США.

Крім жеребкування, Україна також дізналася суперника у першому матчі, якою стане збірна США.

Результати жеребкування ЧС-2022

А: Катар, Еквадор, Сенегал, Нідерланди

В: Англія, Іран, США, Україна/Шотландія/Вельс

С: Аргентина, Саудівська Аравія, Мексика, Польща

D: Франція, ОАЕ/Австралія/Перу, Данія, Туніс

E: Іспанія, Коста-Рика/Нова Зеландія, Німеччина, Японія

F: Бельгія, Канада, Марокко, Хорватія

G: Бразилія, Сербія, Швейцарія, Камерун

H: Португалія, Уругвай, Республіка Корея, Гана

У плей-оф чемпіонату світу-2022 вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи.

Коментарі ()
Популярне зараз
Дружина Усика показала як виглядає їх зруйнований будинок Дружина Усика показала як виглядає їх зруйнований будинок 3508
Стала відома умова, за якої Ломаченко залишить Україну Стала відома умова, за якої Ломаченко залишить Україну 896
Верховна Рада може змінити слова гімну України Верховна Рада може змінити слова гімну України 1276 2
Зінченко прихистив у Манчестер Сіті українця, який втік із росії Зінченко прихистив у Манчестер Сіті українця, який втік із росії 880
Помер легендарний захисник Динамо Помер легендарний захисник Динамо 1926
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 37890
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 16544
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 13995
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 14509 5
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 11206
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 21097 4
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 19340