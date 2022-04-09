Агент Довбика: Ми взагалі не розглядали варіант з орендами

Форвард СК Дніпро-1 не буде грати в оренді у Динамо.

Про це розповів агент гравця Олексій Люндовський у коментарі FanDay.

"Щодо статусу перебування Артема в Динамо... Ми взагалі не розглядали варіанти з орендами на два-три місяці, яких пропонувалося багато, зокрема від клубів Франції, Бельгії та Швейцарії. Були також пропозиції переходу в клуби Англії та Італії, але їхні федерації не давали дозволу заявити гравця поза трансферним вікном всупереч рішенню ФІФА", – сказав Люндовський.