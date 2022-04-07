Барселона підготувала контракт для Левандовського

Роберт Левандовський влітку може змінити клуб

Форвард Баварії Роберт Левандовський став для Барселони пріоритетною ціллю на літній трансферний ринок.

Про це повдіомляє El Chiringuito.

Барселона приготувала польському нападнику контракт на три сезони із зарплатою у 8 млн євро.

Водночас "синьо-гранатові" шукають варіанти, як врегулювати питання з мюнхенським клубом. Контракт Левандовського чинний до літа 2023-го. Вочевидь, Баварія захоче компенсацію. Відтак, Барса готова запропонувати німцям підписати оборонця Сержиньйо Деста.

Раніше перервалася рекордна безпрограшна серія Баварії у Лізі чемпіонів.