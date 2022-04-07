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Барселона підготувала контракт для Левандовського

Сьогодні 15:26 157 0
Роберт Левандовський влітку може змінити клуб
Барселона підготувала контракт для Левандовського
Фото - gettyimages
#Баварія, #Барселона, #Роберт Левандовський, #Футбольні трансфери

Джерело - football24.ua.

Форвард Баварії Роберт Левандовський став для Барселони пріоритетною ціллю на літній трансферний ринок.

Про це повдіомляє El Chiringuito.

Барселона приготувала польському нападнику контракт на три сезони із зарплатою у 8 млн євро.

Водночас "синьо-гранатові" шукають варіанти, як врегулювати питання з мюнхенським клубом. Контракт Левандовського чинний до літа 2023-го. Вочевидь, Баварія захоче компенсацію. Відтак, Барса готова запропонувати німцям підписати оборонця Сержиньйо Деста.

Раніше перервалася рекордна безпрограшна серія Баварії у Лізі чемпіонів.

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