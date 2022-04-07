Барселона підготувала контракт для Левандовського

Джерело - football24.ua.
Форвард Баварії Роберт Левандовський став для Барселони пріоритетною ціллю на літній трансферний ринок.
Про це повдіомляє El Chiringuito.
Барселона приготувала польському нападнику контракт на три сезони із зарплатою у 8 млн євро.
Водночас "синьо-гранатові" шукають варіанти, як врегулювати питання з мюнхенським клубом. Контракт Левандовського чинний до літа 2023-го. Вочевидь, Баварія захоче компенсацію. Відтак, Барса готова запропонувати німцям підписати оборонця Сержиньйо Деста.
Раніше перервалася рекордна безпрограшна серія Баварії у Лізі чемпіонів.