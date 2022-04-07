Перервалася рекордна безпрограшна серія Баварії у Лізі чемпіонів

Безпрограшна серія тривала з 2017 року

Баварія програла перший матч 1/4 фіналу сезону 2021/22 Ліги чемпіонів Вільярреалу (0:1).

Для Баварії - це перша поразка в сезоні Ліги чемпіонів, яка також стала першою в гостях у турнірі з 2017 року. Це означає, що перервалася рекордна безпрограшна серія німецького клубу.

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Востаннє Баварія програвала в гостях у Лізі чемпіонів у вересні 2017 року - тоді ПСЖ перемогло німців з рахунком 3:0. З того часу Баварія не програла у 22-х гостьових матчах Ліги чемпіонів поспіль - це абсолютний рекорд турніру. Після поразки від Вільярреалу серія обнулилася.

Також, поразка з рахунком 0:1 означає, що німецький клуб уперше з лютого 2019 року не забив гол у матчі Ліги чемпіонів. Баварія відзначалася, як мінімум, одного разу в 30 поєдинках поспіль.

Раніеше Нагельсманн пояснив поразку Баварії у грі з Вільярреалом.