Анчелотті: Двобій проти Челсі ще не завершено

Реал зіграв потужний матч проти Челсі у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер мадридського клубу Карло Анчелотті.

"Ми провели дуже хорошу гру, добре продуману, мужню та індивідуально якісну. Граючи таким чином, ми можемо здолати будь-кого.

Челсі не зміг показати своєї кращої версію через протидію Реалу, але ми все одно маємо бути обережними та поважати їх. Двобій проти Челсі ще не завершено.

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У нас вистачило сміливості для того, аби вийти з-під пресингу на початку гри. Після цього, ми добре використали перевагу в володінні м’ячем, щоб грати між їхніми лініями оборони, і дуже добре атакували.

Я багато розмовляю з футболістами, вмію їх слухати, але рішення приймаю абсолютно на самоті.

Ми повинні поважати Челсі, ми хочемо зіграти ту саму гру на Бернабеу, але вона все одно може бути іншою", - розповів Анчелотті.