Джерело - De Telegraaf.
Роналд Куман домовився з Королівським футбольним союзом Нідерландів щодо повернення до національної збірної.
Про це повідомляє De Telegraaf.
Куман повернеться до збірної Нідерландів 1 січня 2023 року після фінального турніру ЧС-2022, який відбудеться в Катарі з 21 листопада по 18 грудня.
59-річний тренер вже очолював "помаранчевих" з 2018 по 2020 рік, після чого працював у Барселоні, звідки був звільнений у жовтні минулого року.
Контракт нинішнього головного тренера помаранчевих Луї ван Гала розрахований до кінця поточного року.