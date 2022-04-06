Ван Гал відпрацює на чемпіонаті світу-2022

Джерело - De Telegraaf.

Роналд Куман домовився з Королівським футбольним союзом Нідерландів щодо повернення до національної збірної.

Про це повідомляє De Telegraaf.

Куман повернеться до збірної Нідерландів 1 січня 2023 року після фінального турніру ЧС-2022, який відбудеться в Катарі з 21 листопада по 18 грудня.

59-річний тренер вже очолював "помаранчевих" з 2018 по 2020 рік, після чого працював у Барселоні, звідки був звільнений у жовтні минулого року.

Контракт нинішнього головного тренера помаранчевих Луї ван Гала розрахований до кінця поточного року.

Раніше у Луї ван Гала виявили рак простати.