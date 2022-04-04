Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 02:17 40163
Директор Металіста: Доля клубу залежить від встановлення миру в Україні
Сьогодні 11:54 146
Рейтинг ATP: Джокович знову очолив світовий рейтинг, Сачко втратив 35 позицій
Сьогодні 10:23 13220
Рейтинг WTA: Свьонтек стала першою ракеткою світ, Світоліна опустилася на 27-е місце
Сьогодні 09:40 204704
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію
Сьогодні 08:52 6269
War story: як німецькі волонтери допомагають українцям
Сьогодні 08:51 911
Сізов виставив на аукціон золотий перстень Суперліги для допомогти ЗСУ
Сьогодні 08:39 182
У Сумській області російські бойовики після тортур убили марафонця-рекордсмена
Сьогодні 08:08 409
Вест Гем з Ярмоленком здолав Евертон Миколенка, Тоттенгем знищив Ньюкасл. Результати 31 туру АПЛ
Вчора 20:29 1500
Екгофф - Підручному: Це найсильніший пост, який я коли-небудь бачила в Instagram
Вчора 14:41 9724 1
Прямі трансляції

У Луї ван Гала виявили рак простати

Сьогодні 14:09 110 0
У Луї ван Гала виявили рак простати
#Луї ван Гал

Джерело - ESPN.

У головного тренера збірної Нідерландів Луї ван Гала виявили рак простати.

Про це заявив сам фахівець.

"Гравці не знають про це. Вони бачать рум’янець на моїх щоках і думають: "Оце здоровяк". Звісно, це не так.

Я не думаю, що про це варто говорити людям, з якими ви працюєте. Тому що це може вплинути на них. Я думав, що вони не повинні знати про це.

Сам рак простати не вбиває, принаймні у 90% випадків. Як правило, людину вбивають супутні їй хвороби. У мене була агресивна форма раку. Я пройшов 25 сеансів променевої терапії.

Це частина мого життя. Я знаю, що таке хвороба, стикався з цим у своїй сім’ї, переживши смерть дружини. Це лише частина життя. Завдяки цьому досвіду я, мабуть, став багатшим як людина", - сказав Ван Гал.

Попри хворобу, він збирається поїхати з командою на чемпіонат світу в Катарі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Джокович знову очолив світовий рейтинг, Сачко втратив 35 позицій Рейтинг ATP: Джокович знову очолив світовий рейтинг, Сачко втратив 35 позицій 13220
Вест Гем - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Вест Гем - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 1522
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію 6269
Рейтинг WTA: Свьонтек стала першою ракеткою світ, Світоліна опустилася на 27-е місце Рейтинг WTA: Свьонтек стала першою ракеткою світ, Світоліна опустилася на 27-е місце 204704
Вест Гем з Ярмоленком здолав Евертон Миколенка, Тоттенгем знищив Ньюкасл. Результати 31 туру АПЛ Вест Гем з Ярмоленком здолав Евертон Миколенка, Тоттенгем знищив Ньюкасл. Результати 31 туру АПЛ 1500
Миколенко - найкращий захисник Евертона в матчі з Вест Гемом за версією WhoScored Миколенко - найкращий захисник Евертона в матчі з Вест Гемом за версією WhoScored 1975
Рекомендуємо
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 24603
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 16172 2
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 114805
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 24072
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 7358 5
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 6614