У Луї ван Гала виявили рак простати

У головного тренера збірної Нідерландів Луї ван Гала виявили рак простати.

Про це заявив сам фахівець.

"Гравці не знають про це. Вони бачать рум’янець на моїх щоках і думають: "Оце здоровяк". Звісно, це не так.

Я не думаю, що про це варто говорити людям, з якими ви працюєте. Тому що це може вплинути на них. Я думав, що вони не повинні знати про це.

Сам рак простати не вбиває, принаймні у 90% випадків. Як правило, людину вбивають супутні їй хвороби. У мене була агресивна форма раку. Я пройшов 25 сеансів променевої терапії.

Це частина мого життя. Я знаю, що таке хвороба, стикався з цим у своїй сім’ї, переживши смерть дружини. Це лише частина життя. Завдяки цьому досвіду я, мабуть, став багатшим як людина", - сказав Ван Гал.