Федорчук: Людей не випускали з міста та просто розстрілювали

Півзахисник Руха Валерій Федорчук, який із 2018 по 2020 роки виступав за Маріуполь, висловився про наслідки воєнних дій у нечужому для себе місті.

"Я грав у Маріуполі 2 роки. Коли приїхав у місто, воно було сірим, не дуже гарним. Але за той час, поки я там жив, місто розквітло на очах.

Коли бачу, що зробили з Маріуполем, стискається горло. Я не можу повірити, що так можна було вчинити - просто знищити місто. Він так розвивався: відчинялися кафе, різний бізнес, зробили льодову арену, збудували парки. А те, що ми бачимо зараз - це просто... У тих, хто це зробив, немає жодної людяності.

Знайомі розповідають, що коли тільки-но починалися бомбардування, вони просто закривалися у ванній і думали, що це пройде через кілька днів. Але потім, коли розуміли, що це скоро не закінчиться, намагалися покинути Маріуполь. І найстрашніше, що їх не випускали з міста та просто розстрілювали. Це просто жах. Це страшно уявити", - сказав Федорчук.