Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 02:17 40193
Віталій Кличко: Ми не пробачимо те, що зроблено з нашими містами і людьми
Сьогодні 15:24 186
Директор Металіста: Доля клубу залежить від встановлення миру в Україні
Сьогодні 11:54 193
Рейтинг ATP: Джокович знову очолив світовий рейтинг, Сачко втратив 35 позицій
Сьогодні 10:23 13266
Рейтинг WTA: Свьонтек стала першою ракеткою світ, Світоліна опустилася на 27-е місце
Сьогодні 09:40 204782
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію
Сьогодні 08:52 6379
War story: як німецькі волонтери допомагають українцям
Сьогодні 08:51 929
Сізов виставив на аукціон золотий перстень Суперліги для допомогти ЗСУ
Сьогодні 08:39 198
У Сумській області російські бойовики після тортур убили марафонця-рекордсмена
Сьогодні 08:08 451
Вест Гем з Ярмоленком здолав Евертон Миколенка, Тоттенгем знищив Ньюкасл. Результати 31 туру АПЛ
Вчора 20:29 1535
Прямі трансляції

Федорчук: Людей не випускали з міста та просто розстрілювали

Сьогодні 14:55 260 0
Хавбек Руха - про маріупольську трагедію
Федорчук: Людей не випускали з міста та просто розстрілювали
#Рух, #Валерій Федорчук

Джерело - ФК Рух.

Півзахисник Руха Валерій Федорчук, який із 2018 по 2020 роки виступав за Маріуполь, висловився про наслідки воєнних дій у нечужому для себе місті.

"Я грав у Маріуполі 2 роки. Коли приїхав у місто, воно було сірим, не дуже гарним. Але за той час, поки я там жив, місто розквітло на очах.

Коли бачу, що зробили з Маріуполем, стискається горло. Я не можу повірити, що так можна було вчинити - просто знищити місто. Він так розвивався: відчинялися кафе, різний бізнес, зробили льодову арену, збудували парки. А те, що ми бачимо зараз - це просто... У тих, хто це зробив, немає жодної людяності.

Знайомі розповідають, що коли тільки-но починалися бомбардування, вони просто закривалися у ванній і думали, що це пройде через кілька днів. Але потім, коли розуміли, що це скоро не закінчиться, намагалися покинути Маріуполь. І найстрашніше, що їх не випускали з міста та просто розстрілювали. Це просто жах. Це страшно уявити", - сказав Федорчук.

Коментарі ()
Популярне зараз
Миколенко - найкращий захисник Евертона в матчі з Вест Гемом за версією WhoScored Миколенко - найкращий захисник Евертона в матчі з Вест Гемом за версією WhoScored 2064
Вест Гем з Ярмоленком здолав Евертон Миколенка, Тоттенгем знищив Ньюкасл. Результати 31 туру АПЛ Вест Гем з Ярмоленком здолав Евертон Миколенка, Тоттенгем знищив Ньюкасл. Результати 31 туру АПЛ 1535
Рейтинг WTA: Свьонтек стала першою ракеткою світ, Світоліна опустилася на 27-е місце Рейтинг WTA: Свьонтек стала першою ракеткою світ, Світоліна опустилася на 27-е місце 204782
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію 6379
Аталанта з Маліновським поступилася Наполі, Інтер здолав Ювентус. Результати матчів 31 туру Серії А Аталанта з Маліновським поступилася Наполі, Інтер здолав Ювентус. Результати матчів 31 туру Серії А 1467
Рейтинг ATP: Джокович знову очолив світовий рейтинг, Сачко втратив 35 позицій Рейтинг ATP: Джокович знову очолив світовий рейтинг, Сачко втратив 35 позицій 13266
Рекомендуємо
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 51449
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 5909
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 19750
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 10328
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 16209
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 3662