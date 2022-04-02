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Циганик запитав Суркіса про вивезення грошей за межі України

Сьогодні 12:39 62 0
Циганик запитав Суркіса про вивезення грошей за межі України
#Ігор Суркіс, #Ігор Циганик

Джерело - Чемпіон.

Журналіст Ігор Циганик особисто розмовляв з Ігорем Суркісом щодо історії про незаконне вивезення 17 млн доларів.

"Щодо Динамо я мав розмову із Суркісом. Запитав напряму, чи вивозив він якісь гроші. На що він відповів, що це все брехня.

Знаєте, це справа совісті кожного. Справою моєї совісті було поставити це питання. Я поставив - він відповів. А далі нехай правоохоронні органи виконують свою роботу. І якщо він не правий, то має понести покарання", - зазначив Циганик.

Нагадаємо братів Суркісів звинуватили у незаконному перевезенні 17 млн доларів через кордон України.

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