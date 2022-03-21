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Суркіси вивезли з України понад 17 млн доларів

Сьогодні 20:38 83 0
Стали відомі деталі виїзду Суркісів з України на початку війни
#Григорій Суркіс, #Динамо Київ, #Ігор Суркіс

Джерело - pravda.com.uа.

Президент Динамо Ігор Суркіс та екскерівник ФФУ Григорій Суркіс виїхали з України одразу на початку повномасштабного вторгнення росії.

Про це повідомляє Українська Правда.

Окрім того, футбольні функціонери вивезли із собою добрячу суму грошей — близько 17,6 млн доларів готівкою

Відзначається, що брати Суркіси виїхали не задекларувавши готівку в Україні, а зробили це лише на митному пункті Угорщини. 

Ігор Суркіс виїхав разом із громадянкою РФ Ольгою Романовою, В'ячеславом та Яною Суркіс.

Серед пасажирів авто Григорія Суркіса окрім всього був Олексій Борисов 1993-го року народження, який не мав права залишати країну.

Раніше ультрас Динамо розкритикували Суркісів та Луческу.

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