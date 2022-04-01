Шахтар пояснив виїзд Палкіна з України

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін отримав дозвіл на виїзд з України у Міністерства молоді та спорту.

Про це повідомляє Tribuna.com з посиланням на пресслужбу донецького клубу.

"Виїзд генерального директора Шахтаря узгоджено з Міністерством молоді та спорту України і з Державною прикордонною службою України.

Метою візиту Палкіна є відвідання Генеральної асамблеї Асоціації європейських клубів у Відні 28–29 березня та обговорення питання надання допомоги Україні. Окрім того, обговорювались питання проведення благодійних матчів за участі першої команди.

На сьогодні результат – це виділення Асоціацією європейських клубів допомоги Україні в розмірі 1 млн євро. Також досягнуто домовленості з низкою європейських клубів щодо проведення у квітні-травні благодійних товариських матчів. Перемовини з клубами тривають.

Дозвіл на виїзд є строковим – до 09 квітня 2022 року. Палкін С. А. планує повернутися в Україну до 07 квітня 2022 року", – йдеться у відповіді Шахтаря.