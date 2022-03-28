Атлетико має намір зберегти Гризманна ще на рік в оренді

Оренда автоматично продовжиться

Джерело - Mundo Deportivo.

Вінгер Барселони Антуан Грізманн, швидше за все, наступний сезон також проведе в Атлетіко.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Мадридський клуб вже будує плани на міжсезоння, і 31-річний форвард, орендований у Барселони, до них входить.

За умовами угоди між клубами, оренда француза автоматично продовжується, якщо він провів 50% ігор, у яких міг вийти на поле. Наразі ця умова виконана з надлишком.

Проте у Атлетіко немає зобов'язання викупу, ця опція набуде чинності лише з другого сезону. Столична команда має викупити Грізманна у Барси за 40 млн євро за тієї ж умови – участь футболіста щонайменше у 50% матчів.

Нагадаємо, Барселона, ПСЖ, Атлетіко та Інтер зацікавлені у запрошенні Дибали.