Атлетико має намір зберегти Гризманна ще на рік в оренді

Джерело - Mundo Deportivo.
Вінгер Барселони Антуан Грізманн, швидше за все, наступний сезон також проведе в Атлетіко.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Мадридський клуб вже будує плани на міжсезоння, і 31-річний форвард, орендований у Барселони, до них входить.
За умовами угоди між клубами, оренда француза автоматично продовжується, якщо він провів 50% ігор, у яких міг вийти на поле. Наразі ця умова виконана з надлишком.
Проте у Атлетіко немає зобов'язання викупу, ця опція набуде чинності лише з другого сезону. Столична команда має викупити Грізманна у Барси за 40 млн євро за тієї ж умови – участь футболіста щонайменше у 50% матчів.
Нагадаємо, Барселона, ПСЖ, Атлетіко та Інтер зацікавлені у запрошенні Дибали.