Ексгравець Челсі не зміг покинути росію через обмеження АПЛ

Трансфер гравця заблокувала АПЛ

Півзахисник Спартака Віктор Мозес планував якомога швидше покинути чемпіонат росії.

Про це повідомляє Mirror.

Однак, АПЛ заблокувала трансфер нігерійця у Бернлі.

Мозес узгодив з "кларетовими" умови контракту, однак перехід заблокувала ліга. УЄФА та ФІФА дозволили гравцям з чемпіонатів Росії і України переходоити поза трансферним вікном, але АПЛ не дає їм дозвіл на реєстрацію. Мозес був змушений залишатися у Спартаку щонайменше до кінця сезону.

Нагадаємо, вінгер у 2017 році виграв АПЛ з Челсі.