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Ексгравець Челсі не зміг покинути росію через обмеження АПЛ

Вчора 23:38 144 0
Трансфер гравця заблокувала АПЛ
Ексгравець Челсі не зміг покинути росію через обмеження АПЛ
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Бернлі, #Мозес, #Спартак Москва, #Футбольні трансфери

Джерело - football24.ua.

Півзахисник Спартака Віктор Мозес планував якомога швидше покинути чемпіонат росії.

Про це повідомляє  Mirror.

Однак,  АПЛ заблокувала трансфер нігерійця у Бернлі.

Мозес узгодив з "кларетовими" умови контракту, однак перехід заблокувала ліга. УЄФА та ФІФА дозволили гравцям з чемпіонатів Росії і України переходоити поза трансферним вікном, але АПЛ не дає їм дозвіл на реєстрацію. Мозес був змушений залишатися у Спартаку щонайменше до кінця сезону.

Нагадаємо, вінгер у 2017 році виграв АПЛ з Челсі.

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