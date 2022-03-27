Ексгравець Челсі не зміг покинути росію через обмеження АПЛ

Джерело - football24.ua.
Півзахисник Спартака Віктор Мозес планував якомога швидше покинути чемпіонат росії.
Про це повідомляє Mirror.
Однак, АПЛ заблокувала трансфер нігерійця у Бернлі.
Мозес узгодив з "кларетовими" умови контракту, однак перехід заблокувала ліга. УЄФА та ФІФА дозволили гравцям з чемпіонатів Росії і України переходоити поза трансферним вікном, але АПЛ не дає їм дозвіл на реєстрацію. Мозес був змушений залишатися у Спартаку щонайменше до кінця сезону.
Нагадаємо, вінгер у 2017 році виграв АПЛ з Челсі.