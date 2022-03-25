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ФІФА може зробити російську мову офіційною в організації

Сьогодні 20:11 222 1
ФІФА може зробити російську мову однією зі своїх офіційних
ФІФА може зробити російську мову офіційною в організації
#ФІФА

Джерело - tribuna.com.

ФІФА може додати три нові мови до переліку офіційних в організації.

Про це повідомляє L’Équipe.

На Конгресі ФІФА, який відбудеться 31 березня, федерація запланувала "голосування за пропозиціями щодо поправок до статуту" організації. Джерело вказує, що серед пропозицій буде додавання трьох нових офіційних мов – російської, португальської та арабської.

Чинний статут передбачає використання трьох мов у документації та спілкуванні з асоціаціями-членами: англійська, іспанська та французька. Четверта мова – німецька. Вона також має статус офіційної з юридичних причин, оскільки штаб-квартира ФІФА розташована у німецькомовній Швейцарії, в Цюриху.

Нові мови хочуть додати, щоб сприяти "підходу більш репрезентативному для мов, якими розмовляють в асоціаціях-членах по всьому світу". Нові три мови пропонують використовувати не систематично, а лише тоді, коли організація вважатиме за потрібне.

Нагадаємо, росія вимагає у ФІФА та УЄФА грошей на розвиток футболу.

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