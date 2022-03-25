Білоног та Каплієнко перейшли до чемпіонатів Литви та Латвії

Виступатимуть за Рітеряй та Ауду

Півзахисник Дмитро Білоног перебрався до чемпіонату Литви, а захисник Олександр Каплієнко продовжить кар'єру у Латвії.

Про це повідомляє агентська компанія ALIK Football Management.

Білоног виступатиме за литовський Рітеряй, Каплієнко - за латвійську Ауду. До цього вони захищали кольори Миная та московського Торпедо відповідно, хоча права на Білонога належали Металісту.

Зазначимо, що Олександр Каплієнко став одним із перших українців, які покинули росію після повномасштабного вторгнення в Україну.

Рітеряй посідає четверте місце турнірної таблиці чемпіонату Литви, Ауда - третя у чемпіонаті Латвії.