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Білоног та Векляк покинули Минай

Сьогодні 22:02 158 0
Минай покинули два гравці
Білоног та Векляк покинули Минай
#Дмитро Білоног, #Векляк, #Минай, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - офіційний сайт Миная.

Минай покинули форвард Дмитро Білоног та захисник Богдан Векляк.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракти з гравцями розірвали за згодою сторін.

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Допис, поширений FC Minaj (@minaj_footballclub)

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