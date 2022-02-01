Джерело - офіційний сайт Миная.
Минай покинули форвард Дмитро Білоног та захисник Богдан Векляк.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракти з гравцями розірвали за згодою сторін.
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|2500
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|4300
|На сайт
Джерело - офіційний сайт Миная.
Минай покинули форвард Дмитро Білоног та захисник Богдан Векляк.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракти з гравцями розірвали за згодою сторін.
Переглянути цей допис в Instagram