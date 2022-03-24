Фернандо може продовжити кар'єру у Польщі

На нападника Шахтаря претендує Вісла

Нападник Шахтаря Фернандо може тимчасово перейти до краківської Вісли.

Про це повідомляє sport.tvp.pl.

Контракт 23-річного бразильця із Шахтарем призупинено до кінця сезону через війну в Україні. Раніше повідомлялося про те, що Фернандо може перейти до Палмейрас.

У нинішньому сезоні на рахунку Фернандо 8 голів та 2 асисти у 14 матчах за Шахтар у всіх турнірах. Трансферна вартість гравця оцінюється у 3 мільйони євро. Вісла зараз посідає 16-те місце у турнірній таблиці чемпіонату Польщі.