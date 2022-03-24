Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 17:51 32518
Де нині перебуває Сергій Бубка?
Сьогодні 12:43 111
Під час оборони Маріуполя загинув член збірної України UFMMA
Сьогодні 10:55 170
Український веслувальник загинув у боях за Маріуполь
Сьогодні 10:24 495
Збірна Португалії зіграє з Туреччиною. Розклад півфінальних матчів плей-оф кваліфікації чемпіонату світу
Сьогодні 08:55 362
Горуна: Злочин вчиняє країна, а не людина
Сьогодні 08:08 207
Захарєєв виграв золоту медаль на чемпіонаті Європи
Вчора 21:27 1130
Шаботову виключили зі складу збірної України
Вчора 20:27 2390
ДБР розслідує виїзд Суркісів з України
Вчора 17:15 2392
Віталій Кличко: У нас лише одне послання росіянам: геть із України
Вчора 15:09 917
Прямі трансляції

Фернандо може продовжити кар'єру у Польщі

Сьогодні 09:55 181 0
На нападника Шахтаря претендує Вісла
Фернандо може продовжити кар'єру у Польщі
#Вісла, #Фернандо, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Нападник Шахтаря Фернандо може тимчасово перейти до краківської Вісли. 

Про це повідомляє sport.tvp.pl.

Контракт 23-річного бразильця із Шахтарем призупинено до кінця сезону через війну в Україні. Раніше повідомлялося про те, що Фернандо може перейти до Палмейрас.

У нинішньому сезоні на рахунку Фернандо 8 голів та 2 асисти у 14 матчах за Шахтар у всіх турнірах. Трансферна вартість гравця оцінюється у 3 мільйони євро. Вісла зараз посідає 16-те місце у турнірній таблиці чемпіонату Польщі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Президент Шахтаря Ахметов відмовився працювати під російською окупацією Президент Шахтаря Ахметов відмовився працювати під російською окупацією 1994
Шаботову виключили зі складу збірної України Шаботову виключили зі складу збірної України 2390
Ібрагімович відреагував на війну в Україні Ібрагімович відреагував на війну в Україні 1341
ДБР розслідує виїзд Суркісів з України ДБР розслідує виїзд Суркісів з України 2392
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 32518
Визначився кошик збірної України при жеребкуванні ЧС-2022 Визначився кошик збірної України при жеребкуванні ЧС-2022 24354 2
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 156907 5
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 37340
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 18497
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 10806
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 6336 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 165132 3