Фернандо може продовжити кар'єру у Польщі

Джерело - sport.ua.
Нападник Шахтаря Фернандо може тимчасово перейти до краківської Вісли.
Про це повідомляє sport.tvp.pl.
Контракт 23-річного бразильця із Шахтарем призупинено до кінця сезону через війну в Україні. Раніше повідомлялося про те, що Фернандо може перейти до Палмейрас.
У нинішньому сезоні на рахунку Фернандо 8 голів та 2 асисти у 14 матчах за Шахтар у всіх турнірах. Трансферна вартість гравця оцінюється у 3 мільйони євро. Вісла зараз посідає 16-те місце у турнірній таблиці чемпіонату Польщі.