Маркевич: У Маріуполі зараз дуже складна та плачевна ситуація

Головний тренер Маріуполя Остап Маркевич розповів про наслідки війни для міста.

"У Маріуполі зараз дуже складна та плачевна ситуація. На наші тренувальні поля впало декілька авіабомб, тому вони майже повністю зруйновані.

Також складно і більшості гравцям, тому що довгий час ми не мали можливості зв’язатися з людьми звідти, адже не було зв’язку. Це, звичайно, дуже сильно нас непокоїло, тому що багато друзів і близьких людей залишилися там. Зараз вже більшість з них виїхали, однак залишаються люди, які кожного дня під обстрілами, кожних 7-10 хвилин на місто падає авіабомба", - сказав Маріуполь.