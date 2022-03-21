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Дем’яненко: Фоменко відмовляється виїжджати з Сум

Вчора 23:54 142 0
Анатолій Дем’яненко прокоментував допомогу Фоменку
Дем’яненко: Фоменко відмовляється виїжджати з Сум
#Українська асоціація футболу (УАФ), #Михайло Фоменко, #Анатолій Дем’яненко

Джерело - tribuna.com.

Екстренер збірної України Михайлом Фоменко відмовився залишати Суми, попри російське вторгнення.

Про це розповів перший віцепрезидент УАФ Анатолій Дем’яненко.

"Вчора з ним спілкувався. В цілому настрій бадьорий, наскільки це можливо за нинішніх обставин. Тримається добре. Але на пропозицію допомогти з евакуацією відповів відмовою. У рідному краї почувається найкраще, тому, поки дозволяє поточний стан справ, вирішив залишатися вдома", – сказав Дем’яненко.

Нагадаємо, під час авіаударів у Сумах загинув чемпіон України з самбо та його родина.

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