Дем’яненко: Фоменко відмовляється виїжджати з Сум

Анатолій Дем’яненко прокоментував допомогу Фоменку

Екстренер збірної України Михайлом Фоменко відмовився залишати Суми, попри російське вторгнення.

Про це розповів перший віцепрезидент УАФ Анатолій Дем’яненко.

"Вчора з ним спілкувався. В цілому настрій бадьорий, наскільки це можливо за нинішніх обставин. Тримається добре. Але на пропозицію допомогти з евакуацією відповів відмовою. У рідному краї почувається найкраще, тому, поки дозволяє поточний стан справ, вирішив залишатися вдома", – сказав Дем’яненко.

Нагадаємо, під час авіаударів у Сумах загинув чемпіон України з самбо та його родина.