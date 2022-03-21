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Зозуля: Іспанці приносять для допомоги Україні дуже багато речей та грошей

Сьогодні 13:40 59 0
Футболіст - про підтримку українців в усьому світі
Зозуля: Іспанці приносять для допомоги Україні дуже багато речей та грошей
#Роман Зозуля

Джерело - ТК Футбол.

Колишній нападник Динамо, Дніпра та збірної України Роман Зозуля, який зараз виступає в іспанському клубі Фуенлабрада, розповів про ставлення іспанського суспільства до війни у нашій країні.

"Я був здивований. У нас тут є два склади, з якими я співпрацюю. По всьому Мадриду та Іспанії дуже багато людей, особливо в Мадриді, якщо я не помиляюсь, тут живе близько 15 тисяч українців, це велика діаспора.

Іспанці принесли дуже багато допомоги. Все розпочалося 24 лютого, а 25-26, ми вже відправили дві чи три фури, тільки з наших двох приміщень. Це була їжа, кава, памперси, в основному для дітей, молоко, ліки, все в такому дусі. Також приносили гроші на склад, за 3-5 днів принесли приблизно 25 тисяч євро", - сказав Зозуля.

Раніше Зозуля назвав футболістів, які допомагають українській армії.

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