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Алієв: Ніхто не просить від Тимощука воювати - просто підтримай

Сьогодні 12:25 149 0
Тимощук все ще ніяк не прокоментував війну
Алієв: Ніхто не просить від Тимощука воювати - просто підтримай
#Олександр Алієв, #Анатолій Тимощук

Джерело - ICTV.

Колишній футболіст Динамо та збірної України Олександр Алієв не розуміє, що заважає Анатолію Тимощуку хоча б на словах підтримати країну у війні з Росією.

Про це заявив Алієв.

"Чому я мав виїжджати? Я вивіз своїх дітей, а сам залишився. Кожен чоловік має захищати свою країну. Я хочу, щоб тут був мир, щоб тут мешкали мої діти. Я у Києві живу 23 роки, 23 роки живу в Україні та вважаю себе українцем.

Тимощук? Не писав йому і не збираюсь. Він показав, який він "патріот". Ганчірка якась. Коли прийшло горе в Україну...

Ніхто не каже йому брати автомат і воювати, але хоча б просто висловити підтримку хлопцям, які на передовій, котрі борються за нашу країну...", - сказав Алієв.

Раніше колишній півзахисник Динамо Олександр Алієв пояснив рішення захищати Україну.

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