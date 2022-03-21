Алієв: Ніхто не просить від Тимощука воювати - просто підтримай

Колишній футболіст Динамо та збірної України Олександр Алієв не розуміє, що заважає Анатолію Тимощуку хоча б на словах підтримати країну у війні з Росією.

Про це заявив Алієв.

"Чому я мав виїжджати? Я вивіз своїх дітей, а сам залишився. Кожен чоловік має захищати свою країну. Я хочу, щоб тут був мир, щоб тут мешкали мої діти. Я у Києві живу 23 роки, 23 роки живу в Україні та вважаю себе українцем.

Тимощук? Не писав йому і не збираюсь. Він показав, який він "патріот". Ганчірка якась. Коли прийшло горе в Україну...

Ніхто не каже йому брати автомат і воювати, але хоча б просто висловити підтримку хлопцям, які на передовій, котрі борються за нашу країну...", - сказав Алієв.