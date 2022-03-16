Корнієнко: Багато гравців Шахтаря пропонували мені фінансову допомогу

Футболіст донецького Шахтаря Віктор Корнієнко розповів, як допомагає захищати нашу країну у війні з російськими окупантами.

"Ми не знали що нам робити, куди їхати, але все ж ризикнули та вирушили на батьківщину, до Полтави. Я з сім'єю зараз перебуваю тут. Багато гравців з Шахтаря пропонували мені фінансову допомогу, адже вони зараз далеко. Дійсно, ніхто зараз не мовчить, всі розуміють, яка трагедія відбувається у нас в країні та максимально прагнуть допомогти.

Щоденно я спілкуюся з людьми: з територіальної оборони, військкоматів, на блок-постах. Вони мені говорять, що їм потрібно, а я стараюся максимально швидко знаходити ці речі, екіпірування, продукти. Все, що їм потрібно, я намагаюся купувати, знаходити та розвозити людям, які захищають нашу країну", - сказав Корнієнко.