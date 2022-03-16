Ващук: Передчасно робити якісь висновки щодо Тимощука

Колишній гравець Динамо Владислав Ващук оцінив поведінку тренера Зеніту Анатолія Тимощука під час війни в Україні.

Про це розповів сам футболіст.

"Це провокаційне запитання. Толю знаю дуже давно. Щодо мовчання його не можу нічого сказати. Він поки що нічого не сказав. Поки що ми зробили дії, які позбавили його досягнень. З його боку ми нічого не почули. Треба запитати, що відбувається.

Поки він не відповість, я вважаю, що передчасно робити якісь поспішні висновки. Поки що висновки робимо тільки ми, не знаючи, що і як у нього. А висновки треба робити завжди після того, як висловилися обидві сторони", – сказав Ващук.