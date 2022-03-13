Колишній хавбек збірної України потрапив у ДТП

Яковенко відбув у район Ізміру з Києва через початок війни в Україні

Колишній півзахисник збірної України (1 матч), київського Динамо та низки європейських клубів Олександр Яковенко вчора потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Туреччині.

Про це повідомляє Haberler.

Інцидент стався неподалік населеного пункту Саруханли, що у провінції Маніса.

Джип, який належить Олександру Яковенку та пересувався Туреччиною на іноземних номерах, зіткнувся з автомобілем місцевих громадян на трасі Стамбул - Ізмір.

В результаті четверо людей з машини, з якою зіткнувся джип Яковенка та яка перекинулася через удар, постраждали та були відправлені до лікарні. Водночас, водій перебуває в критичному стані.

За попередньою інформацією, водій автомобіля, в якому перебували турецькі громадяни, не впорався з керуванням.

Сам Яковенко, як і його родичі (йдеться про батька, матір та дружину), котрі перебували у джипі, серйозно не постраждали.

Олександр Яковенко прибув до Туреччини з України, тікаючи від війни, яку у країні розв'язали рашисти. Примітно, що наразі чоловіки не мають права залишати територію України через військовий стан у державі. Це стосується чоловіків віком від 18 до 60 років, які придатні до військової служби і не підпадають під винятки. Ймовірно, 34-річний Яковенко зміг залишити Україну в період воєнного стану та оголошеної мобілізації через те, що має також громадянство Бельгії.

Нагадаємо, Олександр Яковенко є сином відомого тренера Павла Яковенка, котрий донедавна очолював Оболонь.