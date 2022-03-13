Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 19:31 24191
Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022
Сьогодні 09:26 89808 5
Кохан виграв золоту медаль на Кубку Європи
Сьогодні 08:24 176
Збірна України виграла відкриту естафету на Паралімпіаді-2022
Сьогодні 08:08 248
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022
Сьогодні 07:14 16687 1
Президент Зеленський вперше назвав кількість загиблих українських воєнних у війні проти росії
Вчора 16:43 846
Саленко: Я з Пітером розмовляв, і там люди й досі не розуміють
Вчора 14:24 4433
Шелестюк не зміг перемогти Маестре в бою за право стати претендентом на чемпіонський пояс
Вчора 12:02 465
Суярко завоював бронзову медаль Паралімпіади-2022
Вчора 08:40 346
Світоліна сенсаційно програла Дарт на турнірі в Індіан-Веллсі
Вчора 08:24 999 1
Прямі трансляції

Колишній хавбек збірної України потрапив у ДТП

Сьогодні 09:24 235 0
Яковенко відбув у район Ізміру з Києва через початок війни в Україні
Колишній хавбек збірної України потрапив у ДТП
#Олександр Яковенко

Джерело - sport.ua.

Колишній півзахисник збірної України (1 матч), київського Динамо та низки європейських клубів Олександр Яковенко вчора потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Туреччині.

Про це повідомляє Haberler.

Інцидент стався неподалік населеного пункту Саруханли, що у провінції Маніса.

Джип, який належить Олександру Яковенку та пересувався Туреччиною на іноземних номерах, зіткнувся з автомобілем місцевих громадян на трасі Стамбул - Ізмір.

В результаті четверо людей з машини, з якою зіткнувся джип Яковенка та яка перекинулася через удар, постраждали та були відправлені до лікарні. Водночас, водій перебуває в критичному стані.

За попередньою інформацією, водій автомобіля, в якому перебували турецькі громадяни, не впорався з керуванням.

Сам Яковенко, як і його родичі (йдеться про батька, матір та дружину), котрі перебували у джипі, серйозно не постраждали.

Олександр Яковенко прибув до Туреччини з України, тікаючи від війни, яку у країні розв'язали рашисти. Примітно, що наразі чоловіки не мають права залишати територію України через військовий стан у державі. Це стосується чоловіків віком від 18 до 60 років, які придатні до військової служби і не підпадають під винятки. Ймовірно, 34-річний Яковенко зміг залишити Україну в період воєнного стану та оголошеної мобілізації через те, що має також громадянство Бельгії.

Нагадаємо, Олександр Яковенко є сином відомого тренера Павла Яковенка, котрий донедавна очолював Оболонь.

Коментарі ()
Популярне зараз
Аталанта - Дженоа - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Аталанта - Дженоа - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 6154
Саленко: Я з Пітером розмовляв, і там люди й досі не розуміють Саленко: Я з Пітером розмовляв, і там люди й досі не розуміють 4433
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 24191
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 16687 1
Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 89808 5
Ексканцлера Німеччини позбавили звання почесного члена футбольного союзу Ексканцлера Німеччини позбавили звання почесного члена футбольного союзу 4229
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 19188 1
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 11867
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 78372
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 37119
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 15740
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 7461