Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 07:22 16401
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022
Вчора 07:38 7662
Ахметов: Путін – воєнний злочинець
05.03.2022 22:55 1257
УЄФА хоче перенести матч України з Шотландією на літо - Срна
05.03.2022 22:37 795
Ястремська вийшла у фінал турніру у Ліоні
05.03.2022 22:11 980
Дружина Усика: Повєткін - хрін моржовий і боягуз
05.03.2022 09:44 8398
Лук'яненко здобув золоту медаль, Україна вийшла на перше місце на Паралімпіаді-2022
05.03.2022 09:25 3556
Вернидуб: Зеленський показав, що є справжнім лідером
05.03.2022 09:13 905 1
Шишкова завоювала золоту медаль Паралімпіади-2022
05.03.2022 08:50 1392
Вовчинський виграв золоту медаль Паралімпіади-2022
05.03.2022 07:39 1308
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Чигринський: Зараз як ніколи пишаюся тим, що я українець

Вчора 22:25 197 0
Захисник Іонікоса - про війну в Україні
Чигринський: Зараз як ніколи пишаюся тим, що я українець
#Дмитро Чигринський

Джерело - Sport24.gr.

Українському захиснику Іонікоса Дмитру Чигринському складно розповідати про війну проти Росії.

Про це заявив сам футболіст.

"Загалом ситуація проста. Ми - вільна країна, яку атакують. Вони знищують наш світ, нашу націю. У ці дні на моїй батьківщині, в Україні, усі люди -  мої брати, і коли я бачу, як хтось помирає щодня, то помирає щось у мене всередині. Я бачу, які вони єдині і як борються. Мені дуже важко про це говорити.

Всі в Україні у важкому становищі. Зараз я як ніколи пишаюся тим, що я українець. Вони єдині. Я щодня посилаю всі свої сили, свої думки тим, хто залишився там захищати свою країну, нашу землю. Я молюся богу за всі ці родини і пишаюся тим, що я українець.

Де мої родичі? Моя дружина тут, але моя сім’я там, вона захищає мою країну. Мій батько, моя мати, мій брат, сім’я моєї дружини. Усі там, вони не хочуть виїжджати, вони захищають нашу країну. Коли я бачу своїх співвітчизників, які захищають мою країну, вони дають мені сили продовжувати тут. Для мене всі українці - герої.

Наскільки легко зосередитися на іграх? Це зовсім нелегко, але, як я вже казав, мої батьки та співвітчизники в Україні дають мені сили продовжувати боротьбу тут. Хто стоїть за свободу, мир, той мій брат. Мені дають сили й ті, хто прагне зупинити війну", - зазначив Чигринський.

Коментарі ()
Популярне зараз
Бенфіка з Яремчуком обіграла Портімоненсе у 25 турі чемпіонату Португалії Бенфіка з Яремчуком обіграла Портімоненсе у 25 турі чемпіонату Португалії 721
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 7662
Український захисник покинув російський клуб Український захисник покинув російський клуб 1719 1
Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 14692 2
Ніцца вирвала перемогу у ПСЖ в 27 турі Ліги 1 Ніцца вирвала перемогу у ПСЖ в 27 турі Ліги 1 705
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 16401
Рекомендуємо
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 7372
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 8944 3
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 23099
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 56874
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 11583
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 14081 12