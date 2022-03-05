Лор'ян - Ліон 1:4. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У 27 турі Ліги 1 Лор'ян вдома поступився Ліону.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
27 тур, 05 березня
Лор'ян - Ліон 1:4 (0:2)
Голи: 0:1 - 5 Февр, 0:2 - 26 Дембеле, 1:2 - 57 Моффі, 1:3 - 59 Екамбі, 1:4 - 78 Февр
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|2500
|На сайт
|3
|4300
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
У 27 турі Ліги 1 Лор'ян вдома поступився Ліону.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
27 тур, 05 березня
Лор'ян - Ліон 1:4 (0:2)
Голи: 0:1 - 5 Февр, 0:2 - 26 Дембеле, 1:2 - 57 Моффі, 1:3 - 59 Екамбі, 1:4 - 78 Февр