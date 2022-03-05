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Лор'ян - Ліон 1:4. Огляд матчу

Сьогодні 13:55 203 0
Огляд матчу Лор'ян - Ліон
Лор'ян - Ліон 1:4. Огляд матчу
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Ліон, #Лор'ян

Джерело - Чемпіон.

У 27 турі Ліги 1 Лор'ян вдома поступився Ліону.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

27 тур, 05 березня

Лор'ян - Ліон 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 5 Февр, 0:2 - 26 Дембеле, 1:2 - 57 Моффі, 1:3 - 59 Екамбі, 1:4 - 78 Февр

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