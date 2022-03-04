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Китай обмежить трансляції АПЛ через Україну

Сьогодні 19:44 120 0
Китайська Народна Республіка збирається прибрати з екранів кадри зі закликами припинити війну в Україні.
Китай обмежить трансляції АПЛ через Україну
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Китай

Джерело - sport24.

Матчі 28-го туру англійської Прем'єр-ліги в Китаї, найімовірніше, не транслюватимуть.

Про це повідомляє  журналіст Ден Рон

Китайська влада не хоче показувати населенню кадри підтримки України.

Клуби АПЛ, як і решта цивілізованого світу, підтримують і збираються надалі підтримувати наш народ у боротьбі з російськими окупантами. Мова не лише про заклики до миру. Чимало команд уже розпочали гуманітарну допомогу Україні.

Натомість Китай відразу зайняв неоднозначну позицію. Влада КНР прямо не засудила злочинне вторгнення Росії в Україну.

Раніше повідомлялося, що АПЛ підтримає Україну на тлі нападу росії.

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