Англії відмовилися від гри проти російських команд на всіх рівнях

Рішення прийнято через війну Росії проти України

Футбольна асоціація Англії заявила, що через напад Росії на Україну англійські збірні не гратимуть матчі зі збірними Росії на всіх рівнях.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"Ми солідарні з Україною і повністю засуджуємо звірства, вчинені російськими лідерами. FA може підтвердити, що ми не гратимемо проти Росії на всіх міжнародних змаганнях у найближчому майбутньому. Це включає будь-який потенційний матч на дорослому рівні, серед вікових категорій або в парафутболі", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, збірна Росії гратиме під назвою РФС без прапора та гімну.