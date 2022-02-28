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Англії відмовилися від гри проти російських команд на всіх рівнях

Сьогодні 11:09 256 0
Рішення прийнято через війну Росії проти України
Англії відмовилися від гри проти російських команд на всіх рівнях
Фото - gettyimages
#збірна Англії, #збірна Англії з футболу

Джерело - sport.ua.

Футбольна асоціація Англії заявила, що через напад Росії на Україну англійські збірні не гратимуть матчі зі збірними Росії на всіх рівнях.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"Ми солідарні з Україною і повністю засуджуємо звірства, вчинені російськими лідерами. FA може підтвердити, що ми не гратимемо проти Росії на всіх міжнародних змаганнях у найближчому майбутньому. Це включає будь-який потенційний матч на дорослому рівні, серед вікових категорій або в парафутболі", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, збірна Росії гратиме під назвою РФС без прапора та гімну.

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