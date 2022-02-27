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Збірна Росії гратиме під назвою РФС без прапора та гімну

Вчора 22:12 235 1
Санкції проти футбольної збірної Росії.
Збірна Росії гратиме під назвою РФС без прапора та гімну
#ФІФА

Джерело - fifa.com.

ФІФА ввела низку санкцій щодо Росії через вторгнення в Україну.

Про це повідомляє пресслужба організації.

На території Росії не проводитимуться міжнародні турніри. Домашні матчі будуть проводитися на нейтральних полях та без глядачів.

Асоціація, що представляє Росію, повинна брати участь у будь-яких змаганнях під назвою "Російський футбольний союз (РФС)", а не "Росія".

У матчах за участю російських команд не використовуватиметься прапор чи гімн Росії.

Нагадаємо, УЄФА готує рішення про відсторонення російських клубів з єврокубків.

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