Кравець: Україна хоче тільки миру, ні війні!

Український нападник Артем Кравець відреагував на агресію Росії щодо України.

Про це футболіст розповів у Facebook.

"Я - Артем Кравець, український футболіст, народився в Дніпродзержинську ( сьогодні Кам‘янське), патріот та гравець національної збірної України з футболу. Можу сказати впевнено, що для мене завжди було великою честю та гордістю захищати жовто-блакитні кольори України на європейській футбольній арені. Емоції кожної гри за нашу збірну найбільш яскраві та незабутні за мою кар‘єру.

Моє футбольне життя , крім рідного Динамо Київ, проходило у Німеччині, Іспанії та Туреччині, я мав честь грати проти різних збірних. Мої спогади - це завжди дружні відносини між іноземними гравцями, а це громадяни дуже багатьох країн світу! І головне, що нас об‘єднувало - це дружба та взаємоповага, завжди і до сьогоднішнього дня. Не існує якостей кращих за повагу, любов, мир та бажання світлого майбутнього один одному. Я хочу і вірю в світ без жодної війни, де кожна країна суверенна, незалежна і недоторкана. Я щиро вірю, що нашій владі вдасться врегулювати таку складну для нашої рідної країни ситуацію.

Я спокійний за майбутнє нашої держави і життя своїх дітей дякуючи нашій армії. Але хочу, щоб ні один із українських захисників не втратив життя, ні один житель нашої МИРНОЇ ДРУЖНЬОЇ КРАЇНИ, адже кожне життя - безцінне. Україна єдина від Львова до Луганська, від Чернігова до Сімферополя. Україна хоче тільки миру, НІ ВІЙНІ!", - розповів Кравець.