Капітан Динамо подякував захисникам України на всіх фронтах

Капітан Динамо Сергій Сидорчук відреагував на російську агресію щодо України.

Про це футболіст розповів в Instagram.

"У ці важкі часи для нашої України хочу підтримати всіх, хто докладає зусиль для збереження нашої незалежності та суверенітету країни!

Дякую нашим хлопцям у зоні бойових дій, нашим дипломатам та простим громадянам, які роблять все, щоб Україна існувала, як самостійна держава. Саме в цей час всім нам потрібно єднатися та докласти всіх зусиль, щоб досягти головної мети – збереження та розвитку нашої вільної та незалежної країни. Слава Україні!" – написав Сидорчук.