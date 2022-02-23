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Капітан Динамо подякував захисникам України на всіх фронтах

Сьогодні 17:26 188 0
Сергій Сидорчук прокоментував агресію Росії
Капітан Динамо подякував захисникам України на всіх фронтах
#Динамо Київ, #Сидорчук, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Капітан Динамо Сергій Сидорчук відреагував на російську агресію щодо України.

Про це футболіст розповів в Instagram.

"У ці важкі часи для нашої України хочу підтримати всіх, хто докладає зусиль для збереження нашої незалежності та суверенітету країни!

Дякую нашим хлопцям у зоні бойових дій, нашим дипломатам та простим громадянам, які роблять все, щоб Україна існувала, як самостійна держава. Саме в цей час всім нам потрібно єднатися та докласти всіх зусиль, щоб досягти головної мети – збереження та розвитку нашої вільної та незалежної країни. Слава Україні!" – написав Сидорчук.

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Публикация от Sydorchuk Sergey5️⃣ (@sydorchuksergey)

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