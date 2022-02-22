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Лучі: Спробуємо покрити ВАР всі матчі туру УПЛ

Сьогодні 16:28 81 0
Лучано Лучі прокоментував третій фургон VAR
Лучі: Спробуємо покрити ВАР всі матчі туру УПЛ
#VAR, #Лучано Лучі, #Українська асоціація футболу (УАФ), #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - tribuna.com.

УАФ підготувала третій фургон VAR для матчів чемпіонату.

Про це розповів голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.

"Павелко та УАФ робить багато зусиль, щоб покрити всі матчі чемпіонату. Ми вже майже досягаємо цього. Не вистачає ще одного фургону, і потім все буде гаразд.

Чи можна фізично покрити ВАР всі матчі туру? Україна – велика країна. Відстань у кілометражі дуже велика. Ми спробуємо, все буде залежати від календаря.

Як буде вирішуватися, які матчі будуть з ВАР? Постійних пріоритетів немає. Ми за тиждень розглядаємо матчі, які можуть бути найцікавішими для таблиці, Кубку. Звичайно, таблиця також дуже впливає на застосування ВАР.

Для підготовки арбітрів ВАР треба спеціальний курс. Не ми їх проводимо, а ФІФА по кожному кандидату дає своє погодження. Сподіваємося, наступний курс навчання відбудеться десь у травні-червні, щоб розширити штат арбітрів ВАР.

16 арбітрів вже мають кваліфікацію. Але треба розрізняти тих, хто працює на полі, та тих, хто може і в фургоні, і на полі. Це залежить від їхнього курсу. Ще є близько 15 асистентів, які працюють як помічники", - розповів Лучі.

Раніше відеопомічник арбітра використовувався лише на окремих матчах УПЛ. Третій фургон повинен дозволити охоплювати тури повністю.

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