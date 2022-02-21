Хаві назвав найталановитішого гравця Барселони

Півзахисник Педрі - є найталановитішим гравцем Барселони.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Хаві.

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"Педрі грає наріжну роль у грі команди – під час атак суперника він може відібрати м'яч і тривалий час тримати його під контролем, даючи відпочити нашим футболістам. У матчі з Валенсією це було особливо помітно.

Педрі - чудовий футболіст, найталановитіший гравець світу на даний момент. У нього чудово поставлений удар, що ми зуміли побачити у цьому матчі. Він молодий і трохи сором'язливий, але в нього є все це стати кращим", - відзначив Хаві.