Головне
7 головних героїв Олімпійських ігор у Пекіні
Сьогодні 11:41 784 2
У Динамо вже є домовленість з Ребровим – Босянок
Сьогодні 21:25 943
Морозюк перейшов у Чорноморець
Сьогодні 20:27 335
Довбик отримав серйозну травму - джерело
Сьогодні 20:12 559
Світоліна поступилась на старті турніру у Досі
Сьогодні 16:26 549
Динамо здобуло вольову перемогу над РФШ у контрольному матчі
Сьогодні 11:53 673
Кікбоксер Журавльов: Я з автоматом відстоював Крим
Сьогодні 11:43 9301 2
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 11:30 43603 2
Рейтинг ATP: Марченко випав з ТОП-200
Сьогодні 10:23 10827
Рейтинг WTA: Ястремська піднялася на 26 позицій, Світоліна - у ТОП-15
Сьогодні 09:57 194319
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Хаві назвав найталановитішого гравця Барселони

Сьогодні 23:11 89 0
Хаві вражений грою молодого півзахисника команди Педрі
Хаві назвав найталановитішого гравця Барселони
Фото - gettyimages
#Барселона, #Педрі, #Хаві Ернандес, #Ла-Ліга

Джерело - sport.ua.

Півзахисник Педрі - є найталановитішим гравцем Барселони.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Хаві.

Актуально: Валенсія - Барселона 1:4. Огляд матчу

"Педрі грає наріжну роль у грі команди – під час атак суперника він може відібрати м'яч і тривалий час тримати його під контролем, даючи відпочити нашим футболістам. У матчі з Валенсією це було особливо помітно.

Педрі - чудовий футболіст, найталановитіший гравець світу на даний момент. У нього чудово поставлений удар, що ми зуміли побачити у цьому матчі. Він молодий і трохи сором'язливий, але в нього є все це стати кращим", - відзначив Хаві.

Нагадаємо, Барселона шукає можливість підписати Голанда.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Ястремська піднялася на 26 позицій, Світоліна - у ТОП-15 Рейтинг WTA: Ястремська піднялася на 26 позицій, Світоліна - у ТОП-15 194319
Герасимова знову підірвала мережу запальним танцем Герасимова знову підірвала мережу запальним танцем 55638 3
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 43603 2
Легендарне золото! 8 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх Легендарне золото! 8 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх 7157 2
Рейтинг ATP: Марченко випав з ТОП-200 Рейтинг ATP: Марченко випав з ТОП-200 10827
Кікбоксер Журавльов: Я з автоматом відстоював Крим Кікбоксер Журавльов: Я з автоматом відстоював Крим 9301 2
Рекомендуємо
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 18506
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 7084
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 40566
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 28341 2
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 15205
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 17579